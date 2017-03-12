Команда Unknown принесла официальные извинения за матч с Infamous

Команда Unknown снялась с закрытых квалификаций турнира The Kiev Major по Dota 2. Причиной стало неспортивное поведение одного из игроков коллектива Хосе «15Years» Эспинозы, который в процессе игры выложил свои вещи, а затем просто вышел из игры. После этого организация принесла публичные извинения в своём сообществе в «Фейсбуке».
«Как организация мы приносим извинения всем нашим подписчикам, зрителям и комментаторам и, конечно, нашим соперникам из Infamous Gaming. Также мы хотели бы извиниться перед администрацией турнира и нашим спонсором EVGA Latin America.
Данному поведению нет оправдания и мы решим данный вопрос внутри команды. Менеджмент команды сделает всё возможное, чтобы подобное не повторилось», — говорится в сообщении менеджмента команды.
В итоге Team Unknown покинула закрытый отборочный этап соревнований, проиграв 5 карт из 9 возможных. Перуанская пятёрка смогла обыграть Mad King, Vulture, Sacola de Lixo и Luccini.