The Kiev Major: Not Today! и compLexity вышли в финалы квалификаций

В Северной и Южной Америке определились первые финалисты квалификаций на The Kiev Major по Dota 2 . В гранд-финалы вышли Not Today! и compLexity Gaming.В Южной Америке за выход в финал с перуанцами сыграла SG e-sports. Встреча завершилась со счётом 2:0. До этого в полуфинале Not Today обыграла Midas Club Elite.В финале верхней сетки североамериканской квалификации встречались compLexity Gaming и Team NP. Команда Кайла «melonzz» Фридмана одержала победу — 2:1.Заключительные матчи отборочного этапа пройдут в ночь с 13 на 14 марта мск. В американских регионах команды разыграют по одной квоте на The Kiev Major.