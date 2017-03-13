Профессионалы в CS:GO поддержали благотворительную акцию по борьбе с раком

Комментатор студии Room On Fire Андерс «Anders» Блюме попросил киберспортивное сообщество материально помочь его другу Дэниэлу, у которого диагностировали рак. Деньги требуются на оплату счетов, медицинское оборудование и, возможно, ноутбук или планшет. Сбор £ 20 тыс. проходит на площадке Gofundme (ССЫЛКА — https://www.gofundme.com/helping-daniel-through-cancer).К благотворительной акции присоединились как профессиональные игроки CS:GO, так и сотрудники студий вещания. Среди них Ладислав «GuardiaN» Ковач, Кристофер «GeT_RiGhT» Алесунд, Виктор «TaZ» Войтас, Сью «smix» Ли и другие. С момента старта кампании собрали более £ 6 тыс.«Сделайте что-нибудь приятное воскресным вечером и помогите нашему брату. Не так важно, откуда ты, игры сближают людей», — написал Кристофер Алесунд.Капитан SK Gaming Габриэль «FalleN» Толедо пообещал провести благотворительный стрим, чтобы помочь собрать недостающую сумму. Все деньги, полученные за время трансляции, бразилец отправит Дэниэлу.В 2016 году фанаты MMO-шутера Destiny собрали $ 500 тыс. Деньги направили в детский госпиталь St. Jude, специализирующийся на онкологических заболеваниях.