Профессионалы в CS:GO поддержали благотворительную акцию по борьбе с раком

К благотворительной акции присоединились как профессиональные игроки CS:GO, так и сотрудники студий вещания. Среди них Ладислав «GuardiaN» Ковач, Кристофер «GeT_RiGhT» Алесунд, Виктор «TaZ» Войтас, Сью «smix» Ли и другие. С момента старта кампании собрали более £ 6 тыс.
«Сделайте что-нибудь приятное воскресным вечером и помогите нашему брату. Не так важно, откуда ты, игры сближают людей», — написал Кристофер Алесунд.
Капитан SK Gaming Габриэль «FalleN» Толедо пообещал провести благотворительный стрим, чтобы помочь собрать недостающую сумму. Все деньги, полученные за время трансляции, бразилец отправит Дэниэлу.
В 2016 году фанаты MMO-шутера Destiny собрали $ 500 тыс. Деньги направили в детский госпиталь St. Jude, специализирующийся на онкологических заболеваниях.