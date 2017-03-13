Анонсированы даты проведения третьего сезона Dota Professional League

Организаторы Dota Professional League в «Фейсбуке» анонсировали даты проведения третьего сезона турнира. Призовой фонд соревнований составит $ 86 тыс.С 15 марта по 9 апреля пройдут матчи в высшей лиге турнира, где между собой сразятся 12 лучших команд Китая. 20 марта стартуют игры в низшей лиге, которые продлятся до 20 апреля.Во втором сезоне Dota Professional League победила команда Newbee. В гранд-финале соревнований пятёрка обыграла iG Vitality со счётом 3:0. За первое место состав получил $ 240 тыс.