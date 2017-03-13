Андрей «Andi» Прохоров: всю критику адресуйте только мне

Новый тренер состава Natus Vincere по CS:GO Андрей «Andi» Прохоров ответил на вопросы фанатов команды. Он поделился своими мыслями касательно роли тренера в коллективе, а также высказался по поводу критики в сторону игроков.«На мой взгляд, тренер — это очень тонкая работа, которая обязывает занимающего эту должность человека обладать массой качеств — быть всесторонне развитой личностью. Сама игра имеет второстепенное значение. Объединить, воспитать, направить — это прямая обязанность тренера в том, как вижу эту роль я. Не буду лукавить, работы в этом направлении мне предстоит ещё проделать предостаточно, но есть и то, что меня заметно отличает от других, — осознание того, в каком направлении двигаться.Также Andi отметил, что не стоит критиковать игроков за проигрыши команды:«Впредь лично я отвечаю за организацию нашей игры, поэтому прошу всю критику адресовать исключительно в мой адрес. Игроки — исполняют, я же — организовываю их. Если игроки недостаточно организованы, значит я не справляюсь со своими обязанностями», — подытожил Andi.Ранее стало известно, что Сергей «starix» Ищук покинул должность главного тренера Natus Vincere. Аналитик состава Андрей «Andi» Прохоров занял его место.