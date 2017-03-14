Уильям «draken» Сундин присоединился к составу NiP по CS:GO

Уильям «draken» Сундин пополнил состав Ninjas in Pyjamas по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на официальном сайте команды. В текущем коллективе молодой шведский игрок заменит Якоба pyth Моруярви.
«Мы пробовали менять роли, но мы не можем стабильно выступать с данным составом. Самое главное — нам не хватает хорошего снайпера, поэтому мы рады объявить о подписании Уильяма «draken» Сундина. Мы достаточно давно наблюдали за ним и считаем, что с ним все игроки в коллективе смогут комфортно выступать на своих ролях», — прокомментировал присоединение тренер команды Бьорн «threat» Пирс.
Первый матч в новом составе NiP проведёт на StarLadder i-League StarSeries Season 3. Турнир пройдёт с 4 по 9 апреля в украинской столице Киеве. Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.