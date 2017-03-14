Blizzard планирует перевыпустить оригинальный StarCraft

Игровой издатель Blizzard планирует выпустить ремейк оригинальной игры StarCraft. Согласно данным портала Sports Seoul, компания выпустит обновлённую версию игры уже в мае-июне этого года. Разработчики планируют изменить лишь графическую составляющую игры, сохранив геймплей оригинального StarCraft: BroodWar.Также сообщается, что первая информация об этом была сообщена узкому кругу людей на BlizzCon 2016. Официального подтверждения пока нет, однако предположительно Blizzard сделает анонс на следующей неделе.