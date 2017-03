Invictus Gaming стала последним участником The Kiev Major

Завершился последний матч китайской квалификации The Kiev Major. В финале нижней сетки Invictus Gaming победила Vici Gaming со счётом 2:1 и вышла в основную стадию мэйджора.Ранее iG.Vitality обеспечила себе место на The Kiev Major. СНГ будет представлять Virtus.pro, Европу — Team Secret, Северную Америку — Team Onyx, Латинскую Америку — SG esports. От Юго-Восточной Азии выступят Team Faceless и TNC Pro Team.Прямые приглашения на чемпионат получили команды Evil Geniuses, Digital Chaos, Wings Gaming, OG, бывший состав Ad Finem, Newbee, Team Liquid и Team VG.J.Плей-офф The Kiev Major состоится с 27 по 30 апреля. О сроках проведения групповой стадии неизвестно. На соревнованиях разыграют $ 3 млн.