Режим Dropshot появится в Rocket League через неделю

Новый режим Rocket League под названием Dropshot войдёт в дополнение игры от Psyonix, выход которого намечен на 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте игры.По словам разработчиков, на создание нового режима их изначально вдохновила игра в волейбол, однако внутри проекта геймплей превратился в нечто совершенно оригинальное. С выходом бесплатного обновления в Rocket League появится арена Core 707, автомобиль Endo, сезонные предметы, достижения и трофеи, а также возможность быстрого доступа к трансляциям.Релиз аркадного гоночного симулятора Rocket League состоялся в июле 2015 года. Игра удостоилась высоких оценок и получила множество премий. Разработчик игры компания Psyonix активно развивает киберспортивное направление.