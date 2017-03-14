Дмитрий «Dilvish» Смит возглавил Федерацию компьютерного спорта России

Дмитрий «Dilvish» Смит занял пост президента Федерации компьютерного спорта России. Решение о смене президента было принято на 10-м съезде ФКС России. Об этом на странице в «Фейсбуке» сообщил бывший президент федерации Александр «IRBIS» Горбаченко.«Формируя новую команду, Дмитрий Смит реализует новую принятую концепцию развития федерации. Особенно приятно, что у федерации теперь есть надёжный заинтересованный коммерческий партнёр, обеспечивающий стабильность и гарантирующий условия новой концепции и договорённости между новым и старым руководством», — рассказал Александр.Дмитрий Смит был профессиональным игроком и основателем киберспортивного клана Orky в StarCraft: Brood War. Позже он занял пост главного судьи турнира World Cyber Games Russian Preliminaries, которым являлся до закрытия соревнований.Что касается Александра «IRBIS» Горбаченко, то он возглавит региональное отделение ФКС в Москве, а также станет первым вице-президентом Федерации компьютерного спорта.