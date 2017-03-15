Компания Riot Games оштрафовала команду Samsung Galaxy за преждевременный выход из игры Парка «Ruler» Джа Хюка. Информация об этом появилась на официальном сайте компании в Южной Корее.Ситуация произошла во время матча Samsung Galaxy и Longzhu Gaming, который проходил во время весеннего сезона LCK 2017. Пятёрка игроков из Samsung победила соперников, однако Ruler покинул игру до того, как матч подошёл к концу.Отмечается, что это не первое нарушение со стороны игроков Samsung Galaxy. Исходя из этого, Riot Games приняла решение лишить команду трёх очков за победу над Longzhu Gaming.