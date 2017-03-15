Бывший игрок НФЛ стал совладельцем организации Denial eSports

Детали сделки не раскрываются. Известно, что он составит компанию Робби Рингналду, исполнительному директору Denial, и Стефану Кристалу, финансовому советнику и эксперту по азартным играм.
Хэнк Баскетт — американский футболист. Он выступал за такие команды, как «Миннесота Вайкингс» и «Филадельфия Иглз».
Denial eSports — американская киберспортивная организация, которая имеет составы по Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Rocket League, Guild Wars 2, Street Fighter V, Super Smash Bros и H1Z1.