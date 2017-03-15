Анонсирован новый сезон турнира DreamLeague

Организаторы DreamLeague анонсировали седьмой сезон лиги. Подробная информация о соревнованиях появилась на официальном сайте турнира.Главным нововведением этого сезона станет американский дивизион. Четыре команды из этого региона сыграют за одну квоту в плей-офф. Одно из четырёх мест в лиге разыграют в местной квалификации.В европейском дивизионе сыграют восемь коллективов, три из которых попадут в плей-офф турнира. Как и в Америке, одного участника регулярного сезона определят в квалификации.Полный список участников соревнований объявят 17 марта.Игры лиги пройдут в прежнем формате. Команды встретятся друг с другом в сериях из двух карт. За каждую победу участник получит по одному очку.Также организаторы сохранили вознаграждение за каждую выигранную карту. Победителю матча достанется $ 1 тыс. Таким образом в Европе разыграют $ 56 тыс., а в Америке — $ 12 тыс. Призовой фонд плей-офф составит $ 175 тыс.Заключительная стадия чемпионата пройдёт в рамках DreamHack Atlanta 2017 21-22 июля. Так как соревнования пройдут за несколько недель до The International, каждому участнику двух турниров организаторы DreamLeague предоставят возможность провести буткемп в США. В прошлом сезоне несколько коллективов отказались от участия в соревнованиях, ссылаясь на подготовку к бостонскому мэйджору.Чемпионом шестого сезона DreamLeague стала Team Liquid. В финале европейская команда обыграла Escape Gaming.