Маркус «Dyrus» Хилл: я играл в эту игру так долго, что потерял мотивацию

Журналисты портала theScore eSports взяли интервью у бывшего профессионального игрока в League of Legends Маркуса «Dyrus» Хилла. Маркус обсудил причины ухода, а также объяснил, почему не планирует возвращаться в киберспорт.
«Я играл в эту игру так долго, что потерял мотивацию для дальнейших соревнований. Doublelift является примером другого типа игроков. Он играет столько же, сколько и я, но я всегда находился в топовых командах с лучшими игроками, в то время как ему не так сильно везло с коллективами.
Я всегда упорно тренировался и старался изо всех сил, но каждое моё выступление на чемпионате мира всегда сопровождалось рядом непредвиденных обстоятельств. Я никогда не говорю об этом, потому что это звучит как оправдания. Я считал, что мне нужно было больше работать, и заставлял себя делать это.
Сегодня меня вряд ли что-то заставит вернуться к киберспортивной карьере. Когда я только начинал играть на профессиональной сцене, я подумал: «Как это круто! Я получаю столько удовольствия от этого». Но со временем это стало рутиной. К тому же мы не могли выиграть все турниры. Не знаю, может, нам чего-то не хватило или давление было слишком большим. Тем не менее я никогда вернусь в профессиональный спорт. Меня это может заинтересовать, только если моя стримерская карьера завершится», — рассказал Dyrus.
Маркус «Dyrus» Хилл является одним из самых известных игроков в League of Legends в Северной Америке. Он начинал карьеру в команде Epic Gaming, однако позже перешел в состав Team Solo Mid, с которой выступал более трёх лет. В октябре 2015 года Dyrus объявил о завершении киберспортивной карьеры.