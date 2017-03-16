Разработчики рассказали о Броненосце в Quake Champions

Во время боя галактический полководец может активировать умение «Ярость быка» и совершить рывок вперёд. При использовании навыка герой наносит огромный урон соперникам, которые встретятся на пути. При забеге чемпион плохо маневрирует, однако менее уязвим.
По сюжету Броненосец промышлял разбоем, покорял миры и захватывал технологии для улучшения армии. Однажды он потерпел поражение от расы, способной вызывать фазовые сдвиги, после чего его изгнали. Галактический полководец разузнал об источнике силы и решил его захватить. Однако когда он оказался рядом со сферой, она поглотила его. Теперь Броненосец находится в жестоком мире и мечтает выбраться из него.
8 марта разработчики представили чемпиона Никса. Информация о следующем персонаже по имени Анарки появится 29 марта. Вскоре id Software запустит бета-тестирование шутера.