Blizzard подала в суд на разработчика читов в Overwatch

Американский игровой издатель Blizzard подал в суд на разработчика читов Bossland. Компания потребовала денежную компенсацию в размере $ 8,5 млн. В иске отдельно отмечается, что данная выплата является минимальной, так как сюда не были включены другие аспекты, такие как карательные меры против разработчика и непредвиденные расходы.Компания потребовала по $ 200 за каждый экземпляр чит-программ, проданных в США, для игр Blizzard. Общее количество проданного программного обеспечения составило 42 818 единиц.Стоит отметить, что это не первый конфликт между Blizzard и немецким разработчиком. На протяжении 2015 года компания судилась с Bossland из-за читов для Heroes of the Storm, Diablo 3 и World of WarCraft. В 2016 году игровой гигант вновь подал иск из-за программы для Overwatch