FaZe Clan получила инвайт на IEM Sydney по CS:GO
18 марта 2017, суббота. 12:17.
Киберспорт
FaZe Clan получила прямое приглашение на турнир IEM Sydney по Counter-Strike: Global Offensive
. Таким образом, коллектив стал пятым известным участником соревнований. Ранее инвайты получили Astralis, Renegades, SK Gaming и OpTic Gaming.
Всего в турнире примут участие восемь команд. Организаторам осталось определить, кому достанется последнее прямое приглашение, а также отобрать двух оставшихся участников через квалификации.
IEM Sydney пройдёт с 3 по 7 мая в городе Сидней, Австралия. Призовой фонд соревнований составит около $ 197 тыс.