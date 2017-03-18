Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос: изменений в составе не будет

Игрок бывшего состава Ad Finem по Dota 2, Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос, в рамках АМА-сессии ответил на вопросы болельщиков на своей странице в «Фейсбук».
В частности, Гиоргос отметил, что никаких замен в команде не будет. Также SsaSpartan ответил на вопрос касательно будущего команды:
«Если всё пойдёт по плану, то уже в начале апреля мы сможем объявить название нашей новой организации. И нет, мы не будем её создавать с нуля. К нам обращалась с предложением греческая организация, но на данный момент ничего неизвестно. И, честно говоря, я не верю, что мы к ней присоединимся», — заявил игрок.
Напомним, что греческие игроки в Dota 2 покинули организацию Ad Finem в начале марта. По заявлению Верроса «MNT» Апостолоса команда не стала продлевать контракты с организацией. Причины этого решения игроки не раскрывают.