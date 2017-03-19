Майкл «Uber» Стейплс покинул состав compLexity по CS:GO

Майкл «Uber» Стейплс сообщил, что больше не является игроком команды compLexity по Counter-Strike: Global Offensive. В своём сообщении в «Твитлонгере» канадский игрок рассказал, что основной причиной для ухода стала напряжённая обстановка внутри коллектива.
За время пребывания Uber в команде, коллектив занял седьмое-восьмое место на Northern Arena Montreal и 13-16-ое место на DreamHack Masters Las Vegas. Также организация выступает в настоящее время на ESL Pro League, где занимает последнее место со статистикой по встречам 1:9.
Состав compLexity по CS:GO:
— Дерек «desi» Брэнчен
— Брэд «androindx23» Фодор
— Киа «Surreal» Мэн
— Рори «dephh» Джексон