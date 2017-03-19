Абай «HObbit» Хасенов: в Казахстане много талантов, но нет необходимых условий

Один из игроков команды Gambit по Counter-Strike: Global Offensive Абай «HObbit» Хасенов пообщался с журналистами портала theScore eSports. В своем интервью Абай оценил результаты прошлого года и рассказал о состоянии CS:GO-сцены в Казахстане.
«Я очень доволен результатами в 2016 году. Я много тренировался, не упустил свой шанс и показал себя. Я знаю, что могу выступать сильнее, однако думаю, что для начала это очень хорошо. В предстоящем году многие люди возлагают надежды на меня, и это немного давит, но, думаю, я справлюсь с этим.
Вообще, в Казахстане много талантливых игроков, но у них нет надлежащих условий и возможностей. Так получилось, что мы не можем нормально играть на азиатских и европейских серверах из-за высокого пинга. В итоге получается так, что желание и таланты есть, но низкокачественный Интернет ломает все мечты», — рассказал HObbit.
За время игры HObbit в составе Gambit, казахстанский коллектив одержал победу на Acer Predator Masters Season 3, DreamHack Winter 2016, а также занял пятое-восьмое место на DreamHack Masters Las Vegas и ELEAGUE Major 2017.