TyLoo стала чемпионом China Cup 2017 по CS:GO

Китайский коллектив TyLoo обыграл команду fnatic Academy в финале турнира China Cup 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:0 (16:13 @ de_mirage, 16:13 @ de_cache). Таким образом, китайская пятёрка завоевала очередной титул и получила около $ 58 тыс. В свою очередь шведская команда заняла второе место, заработав около $ 28,7 тыс.
TyLoo безупречно провела матчи группового этапа, выйдя с первого места. Единственную карту на турнире коллектив уступил команде 5Power Club, встреча с которой состоялась в полуфинале соревнований.
Состав TyLoo по CS:GO:
— Хуан «HZ» Чжэнь
— Цзуань «BnTeT» Чжан Шан
— Кэ «Mo» Лю
— Хуэй «DD» У
— Хаовэнь «somebody» Сюй.