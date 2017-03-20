ФК «Анжи» укомплектовал состав по Dota 2

Первым игроком и капитаном коллектива стал Александр «XBOCT» Дашкевич. Позже руководство команды Comanche объявило о переходе трёх киберспортсменов в состав Cyber Anji — Игорь «iLTW» Филатов, Евгений «Chuvash» Макаров и Михаил «Misha» Агатов.
Одним из первых турниров для новой пятёрки станет Кубок России 2017. Организация уже подтвердила своё участие. Первый матч Cyber Anji пройдёт 20 марта.
Состав Cyber Anji по Dota 2:
— Максим «yoky-» Ким,
— Александр «XBOCT» Дашкевич,
— Игорь «iLTW» Филатов,
— Михаил «Misha» Агатов,
— Евгений «Chuvash» Макаров.