У Dota 2 Asia Championship 2017 появился собственный компендиум

Организаторы турнира Dota 2 Asia Championship 2017 анонсировали выпуск компендиума. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.
Уже сейчас, зарегистрировавшись на официальном сайте, можно поддержать любимый коллектив, а также принять участие в выборе игроков для Матча всех звёзд и режима Shadow Fiend Mid Only. На Матче всех звёзд будет использоваться реверсивная система пиков, когда стороны будут выбирать героев для своих соперников.
Подробностей о наградах компендиума пока нет, однако организаторы пообещали раскрыть эту информацию 22 марта.