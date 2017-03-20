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175 лет назад 2016
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У Dota 2 Asia Championship 2017 появился собственный компендиум

20 марта 2017, понедельник. 12:20. Киберспорт
Организаторы турнира Dota 2 Asia Championship 2017 анонсировали выпуск компендиума. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.

Уже сейчас, зарегистрировавшись на официальном сайте, можно поддержать любимый коллектив, а также принять участие в выборе игроков для Матча всех звёзд и режима Shadow Fiend Mid Only. На Матче всех звёзд будет использоваться реверсивная система пиков, когда стороны будут выбирать героев для своих соперников.

Подробностей о наградах компендиума пока нет, однако организаторы пообещали раскрыть эту информацию 22 марта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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