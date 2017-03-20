Организаторы DreamHack Austin выдали инвайты на квалификации

Организаторы турнира DreamHack Austin раздали приглашения на закрытые квалификации. В Европе инвайты получили GODSENT, mousesports, HellRaisers и Kinguin, а в Северной Америке гарантированно примут участие Misfits, NRG, CLG и compLexity. Напомним, что в каждом из регионов по четыре коллектива будет отобрано через открытые отборочные этапы.Всего в LAN-турнире примут участие восемь команд, шесть из которых уже известны: Immortals, Heroic, G2, Liquid, Cloud9 и Gambit. Две последние квоты разыграют команды-участники региональных квалификаций.DreamHack Austin пройдёт с 28 по 30 апреля в североамериканском городе Остин. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.