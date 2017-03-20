Бывший менеджер Misfits создал новую команду под названием Laser Kittenz

Основой нового коллектива стали бывшие игроки Bench Boys — Финли «Kyb» Эдиси, Серджи «Winghaven» Торрас, Луис «Greyy» Перестрело и Карл «crems» Аспехульт. Дополнили состав Герман «Nesh» Корбин и Николай «Zaprey» Ян Мойес.
«Мы не спешим заключать с кем то сделку. В первую очередь мы озабочены использованием наших талантов. Мы намерены дать зрителям что-то стоящее внимания. Я рад работать с этими игроками и уверен, что у нас есть всё необходимое, чтобы стать лучшими», — рассказал порталу ESPN генеральный директор команды Али «Alicus» Саба.
Первым турниром для новоиспечённого коллектива станет Overwatch PIT Championship, который пройдёт c 20 марта по 19 апреля.
Состав Laser Kittenz по Overwatch:
— Финли «Kyb» Эдиси,
— Серджи «Winghaven» Торрас,
— Луис «Greyy» Перестрело,
— Карл «crems» Аспехульт,
— Николай «Zaprey» Ян Мойес,
— Герман «Nesh» Корбин.