Чай «Mushi» Ё Фун стал капитаном команды Mineski по Dota 2

Чай «Mushi» Ё Фун возглавил состав команды Mineski по Dota 2. Об этом организация сообщила в «Фейсбуке». Согласно заявлению, команду ждут большие перемены, однако подробности о составе пока не разглашаются. Менеджмент Mineski обещает огласить список в ближайшее время.
«После ухода из Fnatic мне позвонил генеральный директор Mineski Яп «Kenchi» Чи Лун. Он один из самых уважаемых людей в мире киберспорта. Для меня он не просто друг, а наставник и брат. Мы похоже смотрим на киберспорт, и он сумел меня убедить выступать в составе Mineski по Dota 2. Мы решили совместно работать над созданием коллектива мирового класса», — прокомментировал присоединение Mushi.
Чай «Mushi» Ё Фун выступал в составе Fnatic с июня 2015 по 6 февраля 2017 года. Среди достижений игрока в составе Fnatic 5-6-е место на Shangnai Major и Manila Major, а также 4-е место The International 2016.