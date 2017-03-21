Команда Horde прекратила существование

Команда Horde по Dota 2 прекратила существование. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил основатель состава Йоаким «Akke» Актералл.
«Проект Horde заморожен. Было весело принимать в нём участие. Посмотрим, что нам принесёт будущее», — заявил Akke.
Бывший состав команды:
— Жан «Gorgc» Стафановски
— Стив «Excalibur» Йе
— Аксел «Pablo» Кальман
— Йоаким «Akke» Актералл
— Нета «TheCoon» Шапира.
Team Horde основал Йоаким «Akke» Актералл, совладелец Alliance, для выступления на WESG 2016 National Tournament. На европейских отборочных коллектив занял второе место, однако по итогам LAN-финалов Horde оказалась на 13-16-й позиции.