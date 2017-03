Кузнецы выковали меч Ясуо из League of Legends

Ведущие шоу Man at Arms Кэрри и Мэтт Стэгмеры вместе с командой кузнецов выковали меч Ясуо. Процесс изготовления Безымянного Клинка (Nameless blade) показали в 14-минутном ролике.За историю шоу Man at Arms кузнецы изготовили с десяток различных видов оружия из вселенных видеоигр. Среди них пила-топор из Bloodborne, Молот Рока из WarCraft 3, меч Гэндзи из Overwatch и другие.Ясуо — герой MOBA-игры League of Legends . Согласно истории он стал мастером меча и освоил технику ветра ионийской школы боевых искусств. Однако на героя объявили охоту из-за убийства, которого он не совершал. Он должен найти убийцу, который тоже использует технику ветра.League of Legends разработала компания Riot Games. Релиз проекта состоялся 27 октября 2009 года.