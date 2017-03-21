Team Fnatic выиграла квоту на LAN-финал турнира SL i-League StarSeries по CS:GO

Team Fnatic выиграла квоту на LAN-финал турнира SL i-League StarSeries по Counter-Strike: Global Offensive. В последнем раунде европейской квалификации коллектив обыграл HellRaisers со счётом 2:1 (13:16 @ de_cbble; 16:10 @ de_train; 16:7 @ de_inferno).
В свою очередь, HellRaisers предстоит сыграть против Team EnVyUs, которая ранее уступила G2. Победитель этого матча получит последнюю квоту европейской квалификации на LAN-финал турнира.
Чемпионат SL i-League StarSeries Season 3 пройдёт с 4 по 9 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.