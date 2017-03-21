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Counter Logic Gaming выиграла квоту на LAN-финал турнира SL i-League StarSeries

21 марта 2017, вторник. 15:20. Киберспорт
Counter Logic Gaming выиграла квоту на LAN-финал турнира SL i-League StarSeries по Counter-Strike: Global Offensive. В последнем раунде американской квалификации коллектив обыграл Renegades со счётом 2:0 (16:8 @ de_train; 16:9 @ de_overpass).

Ранее квоту на американских отборочных также завоевала пятёрка игроков из Immortals. В это же время последний участник турнира определится в матче Team EnVyUs и HellRaisers.

Чемпионат SL i-League StarSeries Season 3 пройдёт с 4 по 9 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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