Алексей «Solo» Березин: мы ждём встречи с Evil Geniuses

В рамках интервью для портала Cybersports Алексей «Solo» Березин рассказал, почему команда решила взять на роль тренера Ивана «ArtStyle» Антонова, а также поделился своими ожиданиями от The Kiev Major 2017.«Мы давно думали о кандидатуре на роль тренера, но найти человека, которому бы все поверили и [к которому] относились с уважением, оказалось очень сложной задачей. Мы многое успели наиграть до прихода ArtStyle, но он успел повлиять на нашу игру и взаимоотношения в команде за эти две недели вместе. Теперь, когда у нас есть больше времени, думаю, Ваня многое привнесёт.Сейчас мы очень сильны. Вышло обновление 7.03, которое немного сбивает тайминги по опыту и предлагает командам играть в сплитпуш, но, думаю, это сильно не скажется на нашей игре. У нас в запасе есть ещё много интересного, что мы не успели показать на квалификации и обязательно покажем в Киеве. Как уже отмечали 9pasha и Lil, мы ждём встречи с Evil Geniuses», — подытожил Solo.Virtus.pro стала обладателем путёвки на The Kiev Major от СНГ-региона. В гранд-финале квалификаций российская команда обыграла Natus Vincere со счётом 2:0.