Team EnVyUs лишилась приглашения на LAN-квалификацию турнира Major Krakow по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на портале HLTV.
Сообщается, что на решение организаторов повлиял уход из коллектива сразу трёх игроков после турнира The ELEAGUE Major 2017. Тогда команду покинули Кэнни «kennyS» Шраб, Дан «apEX» Мадесклер и Натан «NBK».
Теперь Team EnVyUs предстоит выступить на European Minor Championship, чтобы завоевать квоту на LAN-квалификацию.
Major Krakow пройдёт с 16 по 23 июля в Кракове, Польша. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.