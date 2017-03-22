Третий EPICENTER: Moscow проведут в июне

Организаторы соревнований EPICENTER: Moscow объявили даты проведения нового турнира по Dota 2. Групповой этап состоится с 4 по 7 июня. Матчи плей-офф сыграют на арене «ВТБ Ледовый Дворец» с 9 по 11 июня.
В турнире примут участие 10 команд. Они сразятся за призовой фонд в $ 500 тыс. Приглашённые участники, формат и другие подробности о турнире пока неизвестны. В мае организаторы намерены провести квалификации в Европе, США, Китае, СНГ и Юго-Восточной Азии.
На мероприятии также организуют конкурс косплея с призовым фондом в 200 тыс. рублей. Продажа билетов начнётся в апреле.
Победителем первого турнира EPICENTER по Dota 2 стала Team Liquid. В финале европейская команда обыграла китайцев из NewBee со счётом 3:2. Турнир проходил с 9 по 15 мая 2016 года. Второй чемпионат, но уже по CS:GO, провели в октябре того же года. В соревнованиях победила Team Dignitas (сейчас North).