Финал весеннего сезона «Континентальной лиги» пройдёт в апреле

Первый полуфинал с участием Vega Squadron и Vaevictis Esports запланирован на 1 апреля. Второй матч состоится 2 апреля. Действующие чемпионы СНГ M19 встретятся с Virtus.pro. Решающий матч пройдёт 9 апреля. Победитель получит 1,5 млн рублей.
Билеты для зрителей разыграют в официальной группе League of Legends, посвящённой киберспорту, а также на страницах команд. В дни эфира игры будут начинаться в 16:00 по московскому времени.
Помимо этого организаторы «Континентальной лиги» проведут трансляцию «с продвинутыми онлайн-возможностями для зрителей». Подробности не разглашаются.
«Континентальная лига» — регулярный чемпионат по League of Legends среди команд из СНГ-региона. Призовой фонд соревнований за сезон составляет 4,5 млн рублей.