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Финал весеннего сезона «Континентальной лиги» пройдёт в апреле

22 марта 2017, среда. 23:01. Киберспорт
Компания Riot Games проведёт заключительные игры весеннего сезона «Континентальной лиги» в обновлённой студии.

Первый полуфинал с участием Vega Squadron и Vaevictis Esports запланирован на 1 апреля. Второй матч состоится 2 апреля. Действующие чемпионы СНГ M19 встретятся с Virtus.pro. Решающий матч пройдёт 9 апреля. Победитель получит 1,5 млн рублей.

Билеты для зрителей разыграют в официальной группе League of Legends, посвящённой киберспорту, а также на страницах команд. В дни эфира игры будут начинаться в 16:00 по московскому времени.

Помимо этого организаторы «Континентальной лиги» проведут трансляцию «с продвинутыми онлайн-возможностями для зрителей». Подробности не разглашаются.

«Континентальная лига» — регулярный чемпионат по League of Legends среди команд из СНГ-региона. Призовой фонд соревнований за сезон составляет 4,5 млн рублей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Киберспорт
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