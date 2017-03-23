Якоб «Pimp» Виннече стал запасным игроком Liquid по CS:GO

Бывший игрок основного состава Team Liquid по Counter-Strike: Global Offensive Якоб «Pimp» Виннече продолжит выступать в команде в качестве игрока замены. Также организация объявила, что по инициативе игрока занимается поиском заинтересованной команды для дальнейшего трансфера. Причиной для подобных изменений стали неудовлетворительные результаты коллектива на последних турнирах. Team Liquid не смогла пройти групповой этап на IEM Oakland, ELEAGUE Major и EPL Season 4.
«Я не испытываю смешанных чувств и волнения из-за ухода из Team Liquid. Я чувствую, что наши ожидания и цели расходятся, и поэтому не могу сотрудничать с командой в долгосрочной перспективе. Сейчас я хочу найти коллектив со схожими взглядами. Тем не менее я хотел бы поблагодарить Liquid за всё, что они сделали для меня», — прокомментировал свой уход Pimp.
Якоб пробыл в составе Team Liquid около 9 месяцев. Лучшими достижениями коллектива стали 3-4-е место на ESL One: New York 2016 и 7-8-е место на ESL Pro League Season 4.
Состав Team Liquid по CS:GO
— Питер «stanislaw» Яргуз,
— Джош «jdm64» Марзано,
— Джонатан «EliGE» Яблоновски,
— Ник «nitr0» Каннела,
— Якоб «Pimp» Виннече (замена).