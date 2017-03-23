Косметические изменения в Dota 2 от 22 марта

Разработчики Dota 2 внесли несколько косметических исправлений в обновление от 22 марта. В частности, была исправлена проблем с переключением стилей на предмете редкости Arcana для Juggernaut, действие предмета из сокровищницы Dota 2 Asia Championship и несколько ошибок интерфейса.Напомним, что 16 марта в Dota 2 вышло обновление 7.03, которое сильно повлияло на баланс игры. Среди прочего в игру был добавлен новый предмет Arcana для Juggernaut, который стал десятым в данной категории.Список изменений:— исправлена физика оружия у Brewmaster из набора DAC 2017;— исправлена проблема блокировки кликов элементом для ставок;— исправлена проблема переключения вардов в инвентаре;— исправлена ошибка переключения предмета редкости Arcana на Juggernaut.