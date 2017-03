Virtus.pro и Natus Vincere сыграют шоу-матч на турнире KotH #3 по Dota 2

Команда Virtus.pro сыграет против коллектива Natus Vincere в рамках турнира King of the Hill #3 по Dota 2 . Матч пройдёт по системе best-of-five (до трёх побед), а призовой фонд составит $ 5 тыс.Последний раз команды встречались на СНГ-квалификации турнира The Kiev Major, где «медведи» дважды обыграли украинско-европейский коллектив в плей-офф, получив путёвку в основной этап соревнований.Встреча пройдёт 24 марта и начнётся в 21:00 по московскому времени.— Даниил «Dendi» Ишутин— Пер Андерс «Pajkatt» Ульсон Лилле— Роман «rmN-» Палей— Мальте «Biver» Винтер— Виктор «GeneraL» Нигрини— Алексей «Solo» Березин— Роман «RAMZES666» Кушнарёв— Владимир «Noone» Миненко— Павел «9pasha» Хвастунов— Илья «Lil» Ильюк.