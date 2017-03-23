«Фейсбук» запустил собственный стрим-сервис

Компания «Фейсбук» объявила о запуске собственного стрим-сервиса в собственной социальной сети. Функционал сервиса будет включать возможность смены камеры, смену захвата экрана, использование различных спецэффектов и прочего. Также стример сможет запускать демонстрацию различных надписей на экране.Данное действие нацелено на конкурирование с ведущими стрим-сервисами, такими как Twitch, Youtube и другими.Ранее компания «Фейсбук» открыла собственный игровой магазин под названием Gameroom, в качестве аналога Steam и Origin.