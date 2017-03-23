Совладелец Virtus.pro вручил Виктору «TaZ» Войтасу обещанный «Мерседес»

Совладелец киберспортивной организации Virtus.pro Антон Черепенников вручил игроку команды Virtus.pro по CS:GO Виктору «TaZ» Войтасу обещанный «Мерседес-Бенц».«Мечты сбываются. Спасибо, Антон, всегда держишь слово! Это не было бы возможно без моих парней, надеюсь, однажды смогу отплатить им каким-либо способом! Не E-класс, потому что я теперь семейный человек и папочке TaZ'у нужно больше места!» — написал Войтас в «Инстаграме».В феврале Черепенников пообещал подарить «Мерседес» польскому киберспортсмену, если команда победит на турнире DreamHack Masters Las Vegas. В финале Virtus.pro переиграла SK Gaming со счётом 2:1.