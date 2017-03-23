ESL изменила правила в отношении игроков с VAC-блокировкой

Компания ESL объявила об изменении правил для игроков, получивших VAC-блокировку. Теперь запрет на выступления в топовых чемпионатах компании будет действовать только два года. Соответствующую отметку организаторы добавили в правила 12-го сезона IEM.
Изменения вступят в силу на IEM, ESL One и шестом сезоне ESL Pro League. Однако новое правило не будет распространяться на мэйджор-чемпионаты.
Профессиональные игроки негативно отреагировали на обновление правил.
«Видимо, это нормально использовать читы несколько лет на LAN-турнирах (и получить только два года бана), а за один подставной матч — пожизненный запрет. Добро пожаловать обратно, читеры», — написал Финн «karrigan» Андерсен, игрок FaZe Clan.
Также киберспорстмены заявили, что готовы видеть в официальных матчах тех, кто получил бан за подставные игры, но не за использование запрещённых программ.
В список игроков, которые смогут продолжить выступления на профессиональной сцене, оказались Джоел «emilio» Мако, Ховик «KQLY» Товмассян, Гордон «Sf» Гири и Анил «cLy» Гюлеч.