ESL изменила правила в отношении игроков с VAC-блокировкой

Компания ESL объявила об изменении правил для игроков, получивших VAC-блокировку. Теперь запрет на выступления в топовых чемпионатах компании будет действовать только два года. Соответствующую отметку организаторы добавили в правила 12-го сезона IEM.Изменения вступят в силу на IEM, ESL One и шестом сезоне ESL Pro League. Однако новое правило не будет распространяться на мэйджор-чемпионаты.Профессиональные игроки негативно отреагировали на обновление правил.«Видимо, это нормально использовать читы несколько лет на LAN-турнирах (и получить только два года бана), а за один подставной матч — пожизненный запрет. Добро пожаловать обратно, читеры», — написал Финн «karrigan» Андерсен, игрок FaZe Clan.Также киберспорстмены заявили, что готовы видеть в официальных матчах тех, кто получил бан за подставные игры, но не за использование запрещённых программ.В список игроков, которые смогут продолжить выступления на профессиональной сцене, оказались Джоел «emilio» Мако, Ховик «KQLY» Товмассян, Гордон «Sf» Гири и Анил «cLy» Гюлеч.