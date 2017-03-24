Стартовал первый корпоративный киберспортивный турнир «Битва корпораций»

В первом в России корпоративном кибертурнире «Битва корпораций» примут участие 128 команд от сотни разных компаний.Отборочный этап пройдет по четырём дисциплинам: CS, WOT, Fifa, Dota2. Он завершится 30 марта. Плей-офф и финал пройдут с 31 марта по 9 апреля.
«Игроки проводят серьёзную подготовку к матчам, разрабатывают стратегии, проводят тренировки. Больше половины отборочных матчей уже сыграно. Сражения проходят очень жаркие. Чувствуется накал страстей!» — сообщает сооснователь «Битвы корпораций» Игорь Шатунов. Друг с другом соревнуются и сотрудники как крупных компаний, так и представители среднего и малого бизнеса. «Тот редкий случай, когда с мышкой в руках все равны, — поясняет Шатунов. — «Битва корпораций» доказывает, что люди самых разных профессий хотят играть и хотят представлять свои компании на киберспортивных турнирах», — заключает он.
За всеми сражениями следят профессиональные судьи, а финал будут транслировать популярные стримеры на аудиторию в десятки тысяч человек. В качестве призов организаторы подготовили гаджеты на любой вкус — Oculus rift, PS4, Go pro, Xbox, Nintendo switch, Apple TV. Результаты прошедших соревнований есть в турнирных сетках на сайте.