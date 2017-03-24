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175 лет назад 2016
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Расмус «MiSeRy» Филипсен: после блога EternaLEnVy нам выплатили все деньги

24 марта 2017, пятница. 14:00. Киберспорт
Датский профессиональный игрок в Dota 2 Расмус «MiSeRy» Филипсен принял участие в телепередаче датского национального телевидения и обсудил финансовую сторону киберспорта. В частности, игрок прокомментировал скандальную ситуацию с Team Secret и поделился мнением об увеличении денежного потока в киберспорте.

«С Team Secret я заработал больше денег, чем когда-либо раньше. Вскоре после ухода я стал капитаном Digital Chaos, и появилось много вещей, над которыми требовалось поработать. Тогда же возникли проблемы с Кемалем (владельцем Team Secret). Я писал около 5-10 раз, прежде чем привлёк адвоката. Каждый раз мне говорили, что деньги скоро появятся.

В итоге для меня это стало принципиальным вопросом: я никогда не задумывался о том, что мне не будут платить, поэтому это привело меня в бешенство. Я чувствовал, что меня обманывают, но как только Джеки «EternaLEnVy» Мао написал свой блог, нам сразу же выплатили деньги.

Денежные суммы выросли, но организационных изменений не последовало. Это касается как турнирных организаций, так и команд. Организации не развивались и многим из них пришлось нанимать специальных людей, чтобы разобраться с подобными проблемами», — рассказал MiSeRy

Напомним, что в октябре прошлого года киберспортивная организация Team Secret оказалась в центре финансового скандала. Оказалось, что организация удерживала выплаты крупных сумм за победы на соревнованиях.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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