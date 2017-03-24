Team NP получила последнее приглашение на The Manila Masters

Team NP получила заключительное приглашение на турнир The Manila Masters по Dota 2. Об этом организаторы чемпионата сообщили на своём официальном сайте.
Оставшиеся две путёвки разыграют на квалификациях в Юго-Восточной Азии и Филиппинах. Дата их проведения пока не известна.
Ранее прямые приглашения на соревнования получили Evil Geniuses, OG, Newbee и Team Secret. Победителем отборочного этапа в Китае стала команда Invictus Gaming.
The Manila Masters пройдёт с 26 по 28 мая на Филиппинах. На чемпионате разыграют $ 250 тыс.