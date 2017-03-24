Максим «yoky-» Ким: когда мне написал XBOCT, я, не думая, согласился

Журналисты портала Cybersport взяли интервью у одного из игроков команды Cyber Anji по Dota 2 Максима «yoky-» Кима. Максим рассказал о причинах ухода из Team Empire и о том, как оказался в составе команды Cyber Anji.
«Самая главная причина ухода из Team Empire — то, как мы выступили на The International. У нас не получилось хорошо сыграть, мы заняли 9-12-е место. Я немного расстроился и из-за этого ушёл из команды. А остальные причины уже не особо важны, но именно в этой команде мне игралось проще всего. Там не было капитана, каждый предлагал что-то сам. А когда один человек пытается за всех всё сделать, мне не очень удобно играть. Никто не может всегда правильно решения принимать, другие должны помогать.
Где-то неделю назад мне написал XBOCT и пригласил в «Анжи». Я, не думая, согласился, потому что F.R.I.E.N.D.S. дизбанднулись. Они сейчас доигрывают турнир как друзья.
Наше первое выступление в Cyber Anji сложно оценить. Вместе мы сыграли всего пять кланваров. Пока не успели нормально потренироваться, узнать друг друга, понять, кто как играет. Никаких целей перед нами пока что не стоит. Мы будем играть просто как пробный состав. Посмотрим, что получится. Пока и турниров толком нет, так что сыграем в каких-нибудь мелких», — рассказал Yoky.
Напомним, что 4 марта ФК «Анжи» подписал бывшего игрока Natus Vincere в Dota 2 Александра XBOCT Дашкевича. Позже к команде присоединились бывшие игроки Comanche — Игорь «iLTW» Филатов, Евгений «Chuvash» Макаров и Михаил «Misha» Агатов. Последним игроком состава стал Максим «yoky-» Ким, который ранее выступал за организацию F.R.I.E.N.D.S.