Финальные отборочные на Кубок России по киберспорту — 2017 состоятся 25-26 марта

25 и 26 марта 2017 года состоится заключительный раунд онлайн-отборочных на Кубок России по киберспорту — 2017 (открытый турнир по League of Legends, Dota 2, FIFA 17 и Hearthstone). Это последняя возможность для всех желающих попасть на Кубок и побороться за совокупный призовой фонд 7 млн рублей. В Кубке могут участвовать граждане любых стран при условии, что на 1 марта 2017 года им исполнилось 16 лет. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Кубка. Зрители и болельщики смогут наблюдать прямые трансляции соревнований в соцсети «ВКонтакте», на каналах Twitch и сайте Кубка.
В 2017 году за Кубок будут сражаться как любительские и полупрофессиональные коллективы, так и звёзды мировой сцены, среди которых представители киберспортивных организаций Vega Squadron, Team Spirit, Team Empire. В числе участников соревнований по футбольному симулятору FIFA 17 – спортсмены из профессиональных футбольных клубов «Локомотив», «Зенит», «Уфа» и «Оренбург».
Организатором соревнований является общероссийская общественная организация Федерация компьютерного спорта России. Партнёрами Кубка России по киберспорту 2017 выступают компания Riot Games и федеральный мобильный оператор Yota.
Федерация компьютерного спорта России (Russian eSports Federation) образована 24 марта 2000 года. ФКС России содействует развитию в России киберспорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной техники, программного обеспечения, интерактивных устройств и иных возможностей компьютерных технологий.