Team Empire сыграет в одной группе с Wings и OG на DAC-2017

Организаторы турнира Dota 2 Asia Championship 2017 провели жеребьёвку команд для участия в групповом этапе. 12 участников чемпионата были разделены на две шестёрки.
В группу А попали: Wings Gaming. OG, Team VG.J, LGD.Forever Young, Team Faceless и Team Empire. В группе B сыграют: Newbee, Evil Geniuses, IG.Vitality, Invictus Gaming, Team Kiquid и Team NP.
Групповая стадия турнира стартует 27 марта. Команды сыграют друг с другом серии из двух карт. Участники, занявшие первые два места в группах, попадут в полуфинал верхней сетки. Остальные коллективы начнут выступление в плей-офф с «лузеров».
Заключительный этап DAC 2017 пройдёт с 1 по 4 апреля. Команды разыграют призовой фонд более чем в $ 560 тыс.