SK Telecom T1 уступила Samsung Galaxy в рамках LCK Spring Split 2017

Команда SK Telecom T1 уступила Samsung Galaxy со счётом 0:2. Матч проходил в рамках регулярного этапа турнира LCK Spring Split 2017 по League of Legends.
Это поражение стало вторым для SKT T1 в регулярном этапе. Тем не менее коллектив сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице. Всего в активе команды 14 побед и два поражения.
В это же время Samsung Galaxy со статистикой 12:4 расположилась на втором месте.
Лучшие команды по итогам весеннего сезона LCK попадут в стадию плей-офф соревнований, где разыграют путёвки на турнир 2017 Mid-Season Invitational.