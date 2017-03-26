Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко покинул состав команды Double Dimension

Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко и Женя «Женя» Кузнецов покинули состав команды Double Dimension по Dota 2. Информация об этом появилась на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
«Спешим сообщить, что по результатам игр на закрытых квалификациях менеджментом команды было принято решение о том, что состав DD необходимо ротировать. В этой связи Double Dimension покидают два игрока — Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко и Женя «Женя» Кузнецов.
На данный момент мы пробуем новых игроков в составе — это сильный паб-игрок Eine (Yume) и Yol, известный по своим выступлениям за Fantastic Five и Virtus.Pro», — говорится в заявлении организации.
Команда была основана в начале 2017 года. На прошедшей квалификации к The Kiev Major коллектив занял последнее место по итогам группового этапа.