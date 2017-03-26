Алексей Барсуков сыграет в полуфинале Hearthstone Winter Championship

Российский киберспортсмен Алексей «ШтанУдачи» Барсуков, выступающий за команду Team Spirit, прошёл в полуфинал Hearthstone Winter Championship. Победа в четвертьфинале против Чжана «Lovelychook» Бохана гарантировала место на чемпионате мира.
Вместе с ним на главный турнир года по Hearthstone отправятся уроженец Сингапура SamuelTsao, американец Фрэнк «Fr0zen» Чжан и канадец Жюльен «DocPwn» Башанд.
Действующий чемпион мира Павел «Pavel» Бельтюков не смог выйти из группы, а Евгений «Neirea» Шумилин потерпел поражение от Fr0zen в четвертьфинале.
В ночь с 26 на 27 марта определится победитель зимнего чемпионата, который заберёт $ 60 000.