Алексей «ШтанУдачи» Барсуков: я не расслабляюсь, завтра игры за титул чемпиона

Игрок команды Team Spirit Алексей «ШтанУдачи» Барсуков прокомментировал выход в полуфинал зимнего чемпионата по Hearthstone и поездку на BlizzCon.
«Спасибо большое всем за поздравления, поддержку и вашу энергию. Мне очень приятно, что за меня болеют, и я нереально рад, что наконец то у меня всё получилось.
Я, кончено, ещё не расслабляюсь, завтра будут игры за титул чемпиона, но всё же я могу спокойно выдохнуть.
Вообще, я очень переживал, потому что у Lovelychook самый не приятный лайнап из всех участников групп. Но, к счастью, всё прошло очень гладко», — написал Барсуков на странице во «ВКонтакте».
В четвертьфинале Hearthstone Winter Championship киберспортсмен из России победил чемпиона из Китая Чжана «Lovelychook» Бохана со счётом 4:0.